В Кузбассе водителя осудили за ДТП с автомобилем скорой помощи

В Кемерове осудили 35-летнего водителя пассажирского автобуса, который протаранил автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса во вторник, 19 мая.

Авария произошла в сентябре 2024 года. При повороте на Кедровку водитель автобуса не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество машине сокрой, которая ехала с включенными «мигалками» в сторону Кемерова – медики везли в больницу несовершеннолетнего пациента. К счастью, ребенок не пострадал, а вот водитель скорой получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному автомобилисту один год ограничения свободы.

