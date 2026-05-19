В Кемерове «Последний звонок» прозвенит для 9393 выпускников

26 мая «Последний звонок» прозвенит для 9393 кемеровских выпускников: со школой попрощаются 2598 одиннадцатиклассников и 6795 девятиклассников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подготовку к этому важному событию ведут не только семьи выпускников, но и различные службы и ведомства, главная задача которых сделать праздник безопасным. Так, на этой неделе здания всех 75 школ планируется обследовать с привлечением служебно-розыскных собак. На самих праздниках будут присутствовать сотрудники полиции.

