В Кузбассе трое пропавших найдены погибшими

В апреле в поисковый отряд «ЛизаАлерт» поступило 293 заявки на поиск пропавших людей. Об этом сообщили волонтеры, подводя итоги месяца.

241 пропавший был найден живым, три - погибшими. Еще 28 заявок оказались не подтвержденными, три заявителя за давностью пропажи отправлены в «Жди меня». Также волонтеры помогли вернуться домой двум потерявшимся пенсионерам с деменцией.

«Из 293 полученных – 41 заявка были на поиск детей до 18 лет, и еще 51 – на поиск пожилых людей от 60 лет. 290 поисков были проведены в статусе информационного поиска, 3 - в статусе активного поиска», - рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

Четверо пропавших пока не найдены, их поиск продолжается. Добровольцы распространяют информацию, обзванивают больницы, проверяют свидетельства очевидцев.

В отряде отметили, что все поиски ведутся во взаимодействии с сотрудниками полиции.

