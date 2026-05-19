В мэрии Кемерова рассказали о ходе строительства нового моста через Искитимку

Фото: Александр Чаринцев | Газета «Кемерово».

Ключевой этап строительства нового пешеходного моста через Искитимку в Кемерове выполнен. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты заложили свайный фундамент, смонтировали гофрированные конструкции и подпорные стены, а также уложили железобетонные плиты. Кроме того, полностью готовы подземные кабельные линии и фундаменты под будущие фонари.

Рабочим осталось сделать освещение, смонтировать стеклянное ограждение, уложить тротуарную плитку и провести озеленение.

Напомним, что пешеходный мост соединит парк Победы имени Жукова с новым общественным пространством у мемориального комплекса Александра Невского.

