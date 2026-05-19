До конца 2027 года в Кузбассе капитально отремонтируют 15 школ.

В 2026–2027 годах в Кузбассе планировали отремонтировать 14 школ. Благодаря конкурсной экономии к списку добавился еще один объект. Обновление школ проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и программы «Модернизация школьных систем образования», входящей в Народную программу партии «Единая Россия».

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что в программу капремонта включили школу № 35 в Киселевске. Также обновят школы в Прокопьевске, Киселевске, Новокузнецке, Осинниках, Междуреченске, Кемерове, Белове, Топках, Юрге, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском округах. Ключевая задача - создать комфортные и безопасные условия для обучения школьников.

В феврале в Заводском районе Кемерова по нацпроекту «Молодежь и дети» открыли школу №54 с детским садом после капремонта. В школе №10 и лицее №89 в Кемерове капитальный ремонт проводили по госпрограмме РФ «Развитие образования». Сейчас благоустраивают пришкольные территории. К 1 сентября школы будут готовы принять учеников.

В новом учебном году в нескольких населенных пунктах Кузбасса откроются школы после капитального ремонта. В поселке Плотниково Промышленновского округа начнет работу Заринская школа имени М.А. Аверина. Также обновятся школа №14 в Киселевске и школа №33 в поселке Тайжина в Осинниках.

