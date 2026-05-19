В Кузбассе задержали мужчину за повреждение чужого автомобиля

В Прокопьевске сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Днем росгвардейцы приехали на улицу Гайдара по сигналу о нарушении общественного порядка. Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя агрессивно и наносил удары по машинам. Сотрудники Росгвардии нашли и задержали нарушителя. Им оказался 45-летний житель с признаками неустановленного опьянения.

По предварительным данным, мужчина нанес несколько ударов по припаркованным автомобилям, одному из которых были нанесены кузовные повреждения.

Росгвардейцы передали задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства. Детали происшествия выясняются, по итогам проверки будет принято решение в рамках закона.

