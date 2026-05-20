НовостиОбщество20 мая 2026 1:34

В Кемерове дошколятам покажут куклы в национальных нарядах татар, чувашей и шорцев

Выставка народов Сибири открылась в музее дошкольного образования Кемерова
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

В музее дошкольного образования Кемерова открылась выставка, посвященная Году единства народов России. Об этом сообщили в городской администрации.

В течение нескольких месяцев сотрудники музея собирали экспонаты для тематической экспозиции, посещали музеи, разговаривали со специалистами. В итоге удалось представить полноценную выставку, на которой представлены куклы в национальных нарядах татар, чувашей, шорцев, телеутов и кумандинцев, а также чум, плакаты, кухонная утварь и предметы быта. Дошколята и школьники смогут посещать музей во время летних каникул.

Ранее мы писали, что в муниципалитетах Кузбасса ликвидируют свалки, в также в январе-апреле добыча угля сократилась в регионе на 6%.