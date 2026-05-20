Врачи в Кузбассе спасли упавшего с 10-метровой высоты мужчину

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченской горбольнице спасли мужчину, упавшего с 10-метровой высоты. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

В результате падения пострадавший получил тяжелейшие травмы: перелом таза, локтевой кости, ребер с повреждением легкого и вывих плеча. Мужчину экстренно прооперировали: удалили жидкость из плевральной полости, вправили вывихи и зафиксировали переломы.

Пациент проведен шесть дней в реанимации, после чего был переведен в профильное отделение.

Ранее мы писали, что в муниципалитетах Кузбасса ликвидируют свалки, в также в январе-апреле добыча угля сократилась в регионе на 6%.