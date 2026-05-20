В Кузбассе с экс-главврача взыскали более одного миллиона рублей

В Киселевске с бывшего главного врача больницы взыскано более одного миллиона рублей, причиненного коррупционным преступлением. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Мужчина был признан виновным в превышении должностных полномочий. Доказано, что во время работы на посту руководителя с 2018 по 2022 годы он заключал от имени больницы невыгодные договоры аренды машин, которые принадлежали его родственнику. Со счета больницы владельцу автомобилей было перечислено более миллиона рублей.

Суд назначил медику штраф в размере 80 тыс. рублей, а также удовлетворил иск прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба.

Приговор суда вступил в законную силу. В прокуратуре сообщили, что все деньги возвращены в бюджет учреждения здравоохранения.

