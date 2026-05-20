Житель Кузбасса прикарманил 350 тысяч рублей, выделенные по соцконтракту

В Кузбассе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, фигурантом которого стал 29-летний житель Ижморского округа. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В 2023 году мужчина заключил с управлением соцзащиты социальный контракт на получение материальной помощи для ведения личного подсобного хозяйства. Фигуранту выделили 350 тыс. рублей, однако он потратил их не по назначению, а на себя.

Нарушения были выявлены сотрудниками ФСБ.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия.