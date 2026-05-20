В мэрии Кемерова рассказали о ремонте коллектора на улице 1-й Стахановской

Фото: Антон Мелентьев | Газета «Кемерово».

В Кемерове выполнена половина из запланированных работ по ремонту напорного канализационного коллектора диаметром 1200 мм и протяжеенностью 4 км на улице 1-й Стахановской. Об этом сообщили в городской администрации.

В настоящее время реализовано три этапа ремонта: на первом этапе заменено 425 метров трубопровода, на втором — 700 метров, на третьем — 298 метров. В рамках текущего этапа будут замены дополнительно 408 метров канализационных сетей. Завершить работы планируется в конце мая.

«В ходе ремонта требуется временный вывод из эксплуатации одной из двух ниток главной насосной станции города, в результате чего вторая нитка функционирует с повышенной нагрузкой. С целью сокращения рисков возникновения аварийных ситуаций ремонтные работы проводятся исключительно в дневное время участками по 24 метра», - отметили в мэрии.

Напомним, что построенный в 1987 году трубопровод был сильно изношен, на участке неоднократно фиксировались порывы и утечки. За сутки через данный коллектор проходит около 130 тыс. куб. метров стоков.

