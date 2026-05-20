Глава Тяжинского округа ушел в отставку

Фото: страница Виктора Сереброва во "ВКонтакте".

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Серебров досрочно покинул пост в связи с состоянием здоровья. Об этом сообщается на страницах чиновника в соцсетях.

«После серьезной операции необходимо восстановить здоровье. Благодарю всех руководителей организаций и предприятий, депутатский корпус и членов моей команды за плодотворное сотрудничество в период пятилетки, взаимопонимание и поддержку, выполненные проекты, а жителей Тяжинского округа за обратную связь, идеи и их реализацию», – написал Виктор Серебров.

