Мэр Новокузнецка рассказал, когда жителям вернут горячую воду

По данным на 10:00 среды, 20 мая, горячую воду после первой волны гидравлических испытаний вернули в 747 многоэтажки и 39 соцобъектов Новокузнецка. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин.

По его словам, всего от контуров Кузнецкой и Западно-Сибирской ТЭЦ (Центральный, Куйбышевский, Новоильинский, Заводской районы) нужно подключить 1288 многоквартирных домов 131 социальный объект.

Сегодня с 12.00 воду также начнут давать жителям Центрального и Куйбышевского района, которые являются потребителями Центральной ТЭЦ, а с 13:00 горячая вода начнет появляться в Орджоникидзевском районе (Абашевская котельная).

