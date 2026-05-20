Кемеровчанка отправила знакомому интимное фото и стала жертвой преступления

В Кемерове задержали 21-летнего мужчину, который заставил 19-летнюю девушку перевести ему 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кемеровчанка познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. Они начали общаться, и девушка отправила молодому человеку свои фотографии интимного характера. Вскоре новый знакомый начал угрожать, что распространит снимки девушки и требовать деньги. Жертва дважды отдавала ему разные суммы, но когда поняла, что вымогательство не прекратится, обратилась в полицию.

На мужчину – им оказался 21-летний житель Березовского – завели уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

