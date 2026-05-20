За сутки в Кузбассе произошло 771 нарушение ПДД.

В Кузбассе 19 мая произошло 771 нарушение ПДД. Из них 29 совершили пешеходы, 742 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 13 водителей, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 50 фактов управления транспортным средством без прав, 43 выезда на встречную полосу и 22 случая нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 44 нарушения правил использования ремня безопасности. Также было выявлено 19 нарушений проезда перекрестков, 13 проездов на запрещающий сигнал светофора и 50 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб, 5 - травмированы.

