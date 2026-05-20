В Новокузнецке начали обработку парков и скверов от клещей

Фото: соцсети Дениса Ильина.

В Новокузнецке приступили к акарицидной обработке парков и скверов. Всего клещей планируется потравить на площади 82 гектара.

Как рассказал мэр города Денис Ильин, сегодня, 20 мая, работы будут вестись в Парке Гагарина, Саду Металлургов, Сквере Бардина, Сквере Комсомольской Славы, Сквере 25 лет Октября.

С 25 мая, если позволит погода, обработка продолжится в парковой зоне администрации города, в сквере Жукова, на Бульварае Героев, скверах Ермакова и Комсомольский и других территориях.

Ранее мы писали, что глава Тяжинского округа ушел в отставку, а также в Кузбассе с экс-главврача взыскали более одного миллиона рублей.