После капитального ремонта открылась поликлиника в Прокопьевске.

В Прокопьевске после капитального ремонта открылась поликлиника №2. Это первое масштабное обновление здания после его открытия в 1990 году. Ремонт проводился в рамках «Народной программы» - партийного проекта «Единой России» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что, несмотря на непростую ситуацию в экономике, развитие первичного звена здравоохранения остается приоритетом. В этом году планируется завершить строительство поликлиник в Белове и Киселевске, а также открыть шесть фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных территориях.

В поликлинике заменили кровлю, системы отопления, водоснабжения и проводку. Установлены два лифта, новые окна и двери, отремонтированы лестницы. Для безопасности смонтированы пожарная сигнализация, видеонаблюдение и рамка металлоискателя. Появился отдельный вход для пациентов с ОРВИ и кабинеты первичного приема. Обновлены санузлы, коридоры, регистратура и входная группа.

Для удобства пациентов внедрена поэтажная навигация и расписание работы специалистов. Организована комфортная зона ожидания с возможностью зарядить мобильные устройства. Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» закуплено современное оборудование. В поликлинике появился аппарат МРТ стоимостью 112 млн рублей с мощностью 1,5 тесла. Он позволяет проводить высокоточные исследования головного мозга, сосудов, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и молочных желез. Также установлены флюорограф, маммограф и компьютерный томограф.

