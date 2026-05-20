В Кемерове поймали трех водителей незарегистрированных авто

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кемерове сотрудники ГИБДД провели рейды, чтобы выявить нарушителей ПДД. Особое внимание уделили автомобилям, которые не зарегистрированы в установленном порядке. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ходе проверок полицейские остановили три машины: «ЗАЗ Шанс» с 55-летним водителем за рулем, «Лада Гранта» под управлением 32-летнего мужчины и «ВАЗ-21074», которым управлял 38-летний горожанин. Все трое нарушили правила, управляя транспортом без обязательной регистрации.

На водителей составили протоколы по статье «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Наказание за это нарушение - штраф до 800 рублей.

