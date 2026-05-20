Житель Кузбасса до смерти забил мужчину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе житель города Топки осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, повлекшее наступление его смерти. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

В январе 2026 года во время бытового конфликта осужденный нанес мужчине множественные удары в жизненно важные области тела: голову, грудную клетку и конечности. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала сочетанная травма головы и грудной клетки, сопровождавшаяся многочисленными переломами костей лицевого черепа, ребер и кровоизлияниями.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, включающую вещественные доказательства, заключения экспертов и показания свидетелей. Эти материалы подтвердили вину осужденного.

Суд приговорил виновного к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что глава Тяжинского округа ушел в отставку, а также в Кузбассе с экс-главврача взыскали более одного миллиона рублей.