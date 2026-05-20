Жительница Кузбасса лишилась более 1 млн рублей, поверив в компенсации за БАДы

Жительница Междуреченска поверила в легенду о компенсации за некачественные БАДы и лишилась более 1 млн рублей.

В Междуреченске 60-летняя жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что стала жертвой обмана и потеряла более миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские выяснили, что женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Он сказал, что она признана потерпевшей по делу о продаже некачественных БАДов. По словам звонившего, ей полагается компенсация в размере не менее 10 миллионов рублей.

Пенсионерка поверила в эту историю, так как ранее покупала подобные товары. Аферист убедил ее, что для получения денег нужно оплатить услуги юристов, транспортные расходы, страховку и другие услуги. В результате женщина перевела более миллиона рублей. Не дождавшись выплаты, она поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

