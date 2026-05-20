В Кемерове начался ремонт улицы Веры Волошиной

В Кемерове подрядчик приступил к ремонту еще одного дорожного объекта - улицы Веры Волошиной. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Работы начались с демонтажа старого покрытия пешеходного тротуара. Обновление улицы проходит в два этапа: в этом году ремонтируют от Базовой до Радищева, а в следующем займутся участком от Радищева до Дружбы.

Планируют заменить дорожное полотно и покрытие тротуаров, обновить бортовой камень и поребрик, а также восстановить люки колодцев до проектных отметок.

Ремонтные работы также стартовали на Логовом шоссе, улице Нахимова и улице Угловой. На проезде по Притомскому проспекту подрядчик уже достиг значительного прогресса. Все работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

