В Новокузнецком округе потушили крупный пожар в производственном здании

Пожарные ликвидировали открытое пламя в производственном здании в поселке Тальжино Новокузнецкого муниципального округа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кузбассу.

Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. 30 человек покинули здание до приезда спасателей. Пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что для борьбы с огнем привлекли 60 человек и 18 единиц техники.

