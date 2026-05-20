Кузбассовца осудят за поджог дома бывшей возлюбленной и кражу.

В Прокопьевске 39-летний мужчина предстанет перед судом за поджог дома бывшей возлюбленной и кражу имущества. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В феврале этого года сотрудники патрульно-постовой службы заметили пожар на улице Ленинградской. После ликвидации огня выяснилось, что причиной стал поджог. Ущерб превысил 500 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали поджигателя - знакомого потерпевшей, с которой они были близки более 20 лет назад. По данным следствия, накануне пожара обвиняемый пришел к женщине, чтобы возобновить отношения. Однако ее муж был против. В отместку злоумышленник проник в дом, растопил печь, предварительно залив туда горючую смесь, и скрылся.

Также выяснилось, что в январе мужчина украл у знакомой музыкальную колонку и мобильный телефон. Полицейские изъяли украденное и вернули владелице. Сейчас дело направлено в суд. Максимальное наказание по этим статьям - пять лет лишения свободы.

