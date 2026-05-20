В Кузбассе будут судить водителя-бесправника, совершившего «пьяное» ДТП.

В Киселевске будут судить 21-летнего водителя-бесправника, совершившего «пьяное» ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Авария произошла в октябре прошлого года на улице Центральной в деревне Верх-Чумыш Киселевского городского округа. Водитель автомобиля ВАЗ-321102 ехал из деревни Александровка в сторону Верх-Чумыша с двумя пассажирами. Он превысил скорость и не учел погодные условия. В результате водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Один из пассажиров на заднем сидении получил травмы. Судебно-медицинская экспертиза установила, что его здоровью причинен тяжкий вред.

В ходе следствия выяснилось, что у водителя не было водительского удостоверения. Кроме того, он был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Сейчас дело передано в суд. По статье, которую вменяют водителю, ему грозит до семи лет лишения свободы.

