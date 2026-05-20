В Кемерове завершился первый этап благоустройства в сквере «Уголек»

Фото: ТУ ж.р Кедровка, Промышленновский.

В кемеровском жилом районе Кедровка завершен первый этап благоустройства в сквере «Уголек». Об этом сообщает администрация города.

Работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие на пешеходных дорожках и тротуарную плитку. Благодаря поддержке спонсоров в этом году удалось обновить обелиск на месте братской могиле красноармейцев 35-й дивизии 5-й Красной Армии, которые погибли при освобождении Кузбасса.

Возможно, благоустройство сквера «Уголек» продолжится в следующем году. Для этого нужно, чтобы объект набрал достаточно голосов в голосовании, которое проходит до 12 июня.

