Кузбассовцы могут подать заявки на премию #МЫВМЕСТЕ до 24 мая.

В текущем году премия #МЫВМЕСТЕ приурочена к Году единства народов России, который объявил президент Владимир Путин, а также к Международному году добровольцев. В премии 12 номинаций, охватывающих разные сферы: социальную, экологическую, культурно-историческую.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что регион ежегодно достойно представляет свои проекты. Добровольцы помогают семьям героев СВО, поддерживают адаптивный спорт, развивают донорское движение, привлекают молодежь к волонтерству, участвуют в гуманитарных миссиях.

Принять участие могут волонтеры, наставники, авторы социальных инициатив, представители НКО, бизнеса и молодежных объединений. Заявки принимаются на сайте проекта до 24 мая.

