НовостиОбщество20 мая 2026 10:39

Кузбасс отправил в Китай крупные партии лесоматериала из березы

Крупная партия березового лесоматериала из Кузбасса отправлена в Китай
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: пресс-служба Россельхознадзора.

Специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверил отгрузку 2508 кубических метров березового лесоматериала, заготовленного в Ижморском и Чебулинском муниципальных округах, для дальнейшей отправки в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время досмотра экспортных партий взяли образцы и отправили их на исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала, что в лесоматериалах нет карантинных вредных организмов.

После досмотра и заключений о карантинном фитосанитарном состоянии ведомство выдало владельцам продукции 57 фитосанитарных сертификатов.

Ранее мы писали, что глава Тяжинского округа ушел в отставку, а также в Кузбассе с экс-главврача взыскали более одного миллиона рублей.