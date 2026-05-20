Кузбасс отправил в Китай крупные партии лесоматериала из березы

Специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проверил отгрузку 2508 кубических метров березового лесоматериала, заготовленного в Ижморском и Чебулинском муниципальных округах, для дальнейшей отправки в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время досмотра экспортных партий взяли образцы и отправили их на исследования в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Лабораторная экспертиза показала, что в лесоматериалах нет карантинных вредных организмов.

После досмотра и заключений о карантинном фитосанитарном состоянии ведомство выдало владельцам продукции 57 фитосанитарных сертификатов.

