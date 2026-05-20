Кузбасс отправил в Китай более 1,8 тысячи тонн ячменя.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 26 фитосанитарных сертификатов на ячмень из Чебулинского округа. Зерно предназначено для экспорта в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Под контролем ведомства погрузили 1820 тонн ячменя в железнодорожные контейнеры. Партии соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям Китая, что подтвердили лабораторные исследования в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

