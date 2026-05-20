Более 163 гектаров сельхозугодий заросли в Кемеровском округе

Фото: пресс-служба Россельхознадзора.

Инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявил зарастание 163 гектара земли в Кемеровском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Факты, подтверждающие неиспользование земли, включают зарастание деревьями. Это нарушает Земельный кодекс РФ и Федеральный закон.

Россельхознадзор предупредил собственника участка о недопустимости нарушений. Ведомство предложило провести мелиоративные работы для расчистки земли от деревьев. Также необходимо восстановить плодородие почв и привести участок в состояние, пригодное для целевого использования.

Ранее мы писали, что глава Тяжинского округа ушел в отставку, а также в Кузбассе с экс-главврача взыскали более одного миллиона рублей.