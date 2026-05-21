В Кемерове 21 мая временно отключат светофоры на нескольких участках дорог

В Кемерове 21 мая временно отключат светофоры.

В Кемерове временно отключат светофоры для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает администрация города.

Светофорные объекты не будут работать сегодня, 21 мая, в следующих местах: улица 4-я Цветочная - бульвар Школьный: с 09.00 до 16.00; проспект Ленина, 75: с 13.00 до 16.00; улица Инициативная, 42: с 13.00 до 16.00.

Водителям следует соблюдать правила проезда нерегулируемых перекрестков.

