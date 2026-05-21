В Кузбассе осудили работницу цветочного магазина, причинившую побои коллеге.

В Калтане в полицию обратилась 19-летняя работница цветочного магазина. Она рассказала, что коллега оскорбила ее и ударила. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полицейские проверили информацию и выяснили, что конфликт начался из-за того, что младшая коллега несвоевременно поменяла воду в вазонах. 35-летняя продавец сделала ей замечание и обвинила в некомпетентности. Словесная перепалка переросла в потасовку. Женщина оскорбила коллегу и несколько раз ударила ее. Пострадавшая получила ушибы и ссадины.

Полицейские оформили протокол по статье «Побои». Суд признал нападавшую виновной и назначил ей 100 часов обязательных работ.

Также сотрудники полиции собрали материалы для привлечения женщины к ответственности по статье «Оскорбление». Ей может грозить штраф до 10 тысяч рублей.

