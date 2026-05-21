За сутки в Кузбассе произошло 842 нарушения ПДД.

В Кузбассе 20 мая произошло 842 нарушения ПДД. Из них 30 совершили пешеходы, 812 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 34 водителя, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 42 факта управления транспортным средством без прав, 24 выезда на встречную полосу и 18 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 61 нарушение правил использования ремня безопасности. Также было выявлено 17 нарушений проезда перекрестков, 16 проездов на запрещающий сигнал светофора и 48 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 9 ДТП, в которых 13 человек травмированы.

