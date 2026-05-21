НовостиЧто происходит21 мая 2026 9:41

В Кузбассе работник отсудил у компании 1,1 млн рублей за травму

Коммерческое предприятие выплатило пострадавшему на производстве сотруднику компенсацию
Анастасия СЕРГЕЕВА
В Крапивинском районе сотрудник коммерческой организации отсудил у работодателя 1,1 миллиона рублей за производственную травму. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

В июле прошлого года на предприятии произошел несчастный случай, в результате чего работник серьезно пострадал. Как показала проверка, причиной ЧП стало нарушение правил охраны труда со стороны работодателя, в частности он не вел контроль за работами и не организовал специальное обучение сотрудников.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия компенсации морального вреда. Суд встал на сторону пострадавшего мужчины и удовлетворил требования.

Ранее мы писали, что в Кузбассе осудили блогера за нападение на женщину, а также в Кемерове убрали несанкционированную свалку в Центральном районе.