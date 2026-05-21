Мастер костюмов из Сибири воссоздает наряды XIX века

Фото: первый бальный наряд Марии.

Мария Лукьянова из поселка Чик Новосибирской области уже 15 лет создает наряды, вдохновленные модой XIX века. О мастерице и ее необычных костюмах рассказал «Горсайт».

Мария по профессии швея - она окончила техникум легкой промышленности по специальности «Технолог швейного производства». В 2011 году случайно узнала, что проводятся современные балы, где дамы носят роскошные платья, а мужчины - фраки, и загорелась попасть на такое мероприятие. Побывав на балу, сибирячка поняла, что посвятит себя пошиву бальных нарядов.

«Мое первое платье, как выяснилось позже, было совершенно непрактичным. На картинах, которыми я вдохновлялась, был изображен длинный шлейф. Прямо на балу мне пришлось его отрезать, потому что он сильно мешал», - рассказала Мария.

Тогда мастерица погрузилась в изучение костюмов XIX века в России: находила старинные журналы, книги и выкройки. Пришлось даже научиться определять десятилетие по прическе модели на старинных изображениях.

Сейчас у Марии есть собственная небольшая мастерская. По ее словам, это пространство позволяет ей погрузиться в другую эпоху - время строгого этикета, танцев и роскошных туалетов. Сегодня с заказами к мастерице обращаются клиенты со всей России.

