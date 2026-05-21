НовостиОбщество21 мая 2026 10:52

В Кузбассе суд обязал убрать свалку рядом с детским лагерем

В Тяжинском округе рядом с оздоровительным лагерем складировали отходы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

В Тяжинском округе суд обязал муниципалитет и компанию ООО «Усть-Сертинское» провести рекультивацию загрязненных земель на площади более 83 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Основанием для иска прокурора послужило образование несанкционированной свалки на территории рядом с детским оздоровительным лагерем «Олимпиец». Это участок не предназначен для складирования отходов, мусор туда свозили без каких-либо разрешительных документов.

Результаты испытаний показали превышение предельно допустимой концентрации цинка на участке - 300 мг/кг при норме 220 мг/кг.

В Тяжинском округе суд обязал муниципалитет и компанию ООО «Усть-Сертинское» провести рекультивацию загрязненных земель на площади более 83 тысяч квадратных метров.