В Новокузнецке покупатель разбил стекло киоска из-за непонравившегося товара

В Новокузнецке задержали двух мужчин, которые разбили стекло торгового павильона. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло ночью на улице Звездова. Двое мужчин оказались недовольны приобретенным товаром и стали предъявлять претензии продавцу. В ходе словесной перепалки один из дебоширов ударом ноги разбил стекло киоска.

Прибывшие на место стражи порядка успокоили нетрезвых новокузнечан 49 и 50 лет и передали их полицейским для дальнейшего разбирательства.

