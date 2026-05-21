Жители Новокузнецка пожаловались на пьющих подростков у ТЦ

Фото: архив КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке полицейские усилили контроль за общественным порядком в районе одного из торговых центров. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Поводом послужили жалобы жителей на подростков, которые собираются рядом с ТЦ, шумят и пьют алкоголь.

Теперь сотрудники ППС вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних и народными дружинниками регулярно проводят рейды. Организовано уже около 60 профилактических бесед, а в отношении девяти подростов составлены протоколы за распитие алкоголя в запрещенных местах и нахождение в состоянии опьянения.

При этом нарушителями оказались не только несовершеннолетние посетители ТЦ. В ходе рейдов полицейские составили 16 протоколов на взрослых. Причиной стало употребление алкоголя в запрещенных местах, а также мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Кроме того, двое человек были привлечены за вовлечение подростков в употребление спиртного.

Ранее мы писали, что в Кузбассе спортивная инфраструктура школ будут доступна жителям летом, а также в Новокузнецке автобусы и троллейбусы изменят маршруты из-за легкоатлетического марафона.