Взял коньяк, а оплатил хлеб: в Кузбассе поймали магазинного вора

В Юрге задержали 36-летнего мужчину при попытке скрыться со спиртным, украденным из супермаркета. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло в магазине на проспекте Победы. Покупатель спрятал под курткой две бутылки коньяка, затем подошел к кассе и оплатил только хлебобулочное изделие. Бдительные работники супермаркета потребовали вернуть украденное, но в ответ мужчина стал вести себя агрессивно и выбежал из торгового зала. Персонал вызвал наряд Росгвардии.

Стражи порядка нашли похитителя в соседнем дворе. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам органов внутренних дел.

