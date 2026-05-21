Житель Новокузнецка разбил окно, чтобы встретиться с бывшей возлюбленной

В Новокузнецке задержали 27-летнего мужчину, который разбил окно в чужой квартире. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

ЧП произошло на улице Тольятти. Утром пьяный новокузнечанин пришел к дому своей бывшей возлюбленной и начал требовать впустить его внутрь. Получив отказ, он разбил пластиковое окно квартиры на первом этаже и скрылся. Хозяйка обратилась за помощью к правоохранителям.

Сотрудники вневедомственной охраны нашли нарушителя в соседнем дворе. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

