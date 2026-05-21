Погода в Кузбассе 22 мая 2026 года: ожидаются заморозки и мокрый снег

В Кузбассе 22 мая 2026 года ожидается прохладная и ненастная погода. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью температура опустится до минусовых значений - заморозки 0... -5, местами 0... +5 градусов. Днем воздух прогреется всего до +2…+7 градусов, местами до +12 градусов. Ветер будет северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью по всей территории области пройдут небольшие, местами умеренные дожди, также возможен мокрый снег. Днем - местами небольшой дождь.

Погода в Кемерове 22 мая 2026 года

В областной столице ночью ожидается 0... -2 градуса, днем +5…+7 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидаются дождь и мокрый снег, днем будет преимущественно без осадков.

