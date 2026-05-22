В Кемерове водителю грозит лишение прав за опасный маневр

В Кемерове привлекли к ответственности автомобилиста на иномарке «Киа Рио» за выезд на встречную полосу. Об инциденте рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Нарушителя во время несения службы заметил экипаж ДПС. Водитель проигнорировал правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, чем создал опасность для других участников движения.

Сотрудники полиции остановили автомобилиста и составили на него протокол. Теперь нарушителю грозит штраф 7500 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев.

