22 мая 2026 0:30

В Кемерове водителю грозит лишение прав за опасный маневр

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя за выезд на встречную полосу
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

В Кемерове привлекли к ответственности автомобилиста на иномарке «Киа Рио» за выезд на встречную полосу. Об инциденте рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Нарушителя во время несения службы заметил экипаж ДПС. Водитель проигнорировал правила дорожного движения и выехал на полосу встречного движения, чем создал опасность для других участников движения.

Сотрудники полиции остановили автомобилиста и составили на него протокол. Теперь нарушителю грозит штраф 7500 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев.

Ранее мы писали, что с 22 мая в Кузбассе открывается навигация для маломерных судов, а также в Кемерове День славянской письменности отметят концертом под отрытым небом.