В Кузбассе по решению суда приостановили работу молокозавода

В Кемерове по решению Ленинского районного суда приостановлена работа молокозавода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

Организация была привлечена к административной ответственности, при этом не уточняется, какие именно там были выявлены нарушения.

Приставы опечатали помещения предприятия на 30 суток. В течение всего периода они будут проверять, чтобы судебное решение не нарушалось.

