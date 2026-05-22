Семейный конфликт в Кузбассе закончился судом

В Ленинске-Кузнецком перед судом предстанет 35-летний мужчина, который избил свою жену. Он обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в январе этого года. Во время ссоры женщина нецензурно выразилась в адрес супруга, за что он начал избивать ее ногами и руками. В итоге пострадавшая оказалась на больничной койке. Врачи диагностировали у нее травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Сейчас дело передано в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

