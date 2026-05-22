Началась регистрация участников на фестиваль «Динотерра» 2026 в Кузбассе

Открылась регистрация участников на научно-популярный фестиваль «Динотерра», который ежегодно проходит в деревне Шестаково Чебулинского округа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Желающим принять участие в активностях фестиваля нужно заполнить небольшую анкету на сайте проекта. Так, уже можно зарегистрироваться на «Полевой диктант» (он пройдет 3 июля), квест «Эпохальные игры разума» (3-4 июля), «Диношествие» (4 июля) и флешмоб «Передай привет в космос» (4 июля).

Напомним, что фестиваль «Динотерра» пройдет в этом году с 3 по 5 июля. Даты проведения фестиваля сдвинули на неделю позже, чтобы они не совпадали с выпускными вечерами в школах.

