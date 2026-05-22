В Новокузнецке арестован мужчина, который ходил по ТЦ с ножом в руках

В Новокузнецке на три дня арестовали мужчину с ножом в торговом центре.

В Новокузнецке задержали 27-летнего жителя, который разгуливал по торговому центру с ножом. Об этом стало известно после публикации в соцсетях. В полицию о случившемся не сообщали. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кузбассу.

Правоохранители проверили информацию и установили личность нарушителя. Участковый составил протокол по статье «Мелкое хулиганство». Суд назначил мужчине наказание в виде трех суток административного ареста.

