В Новокузнецке осудят директора и менеджера магазина спорттоваров за кражу.

В Новокузнецке перед судом предстанут директор и менеджер магазина спорттоваров. Их обвиняют в краже двух покупательских тележек. Ущерб составил около 11 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В марте полиция получила сообщение о пропаже тележек. Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали похитителей. Ими оказались двое жителей в возрасте 20 и 18 лет.

Следователь выяснил, что директор и менеджер магазина спорттоваров ремонтировали один из своих филиалов. Они вывезли товары из гипермаркетов на тележках, которые затем похитили для транспортировки своего имущества.

Сейчас дело передано в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенные тележки уже вернули владельцам.

