Полиция Кузбасса опровергла фейк о мужчине, пристававшем к детям.

В ходе мониторинга СМИ полиция Кузбасса обнаружила в соцсетях сообщение о том, что мужчина преследовал школьницу в Белове. Однако в дежурную часть заявлений о подобных случаях не поступало. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники полиции начали проверку. Они связались с матерью девочки. Полицейские опросили 12-летнюю школьницу и выяснили, что история о нападении мужчины была выдумана, чтобы оправдать опоздание домой из школы. Школьница заигралась на улице, не отвечала на звонки и пришла домой позже обычного. Опасаясь наказания, она придумала историю о незнакомце в маске, который схватил ее за руку и повел в соседний двор. Но ей удалось вырваться и убежать. Мать поверила рассказу дочери и сообщила об этом в родительском чате, после чего информация распространилась в интернете. Однако описанная ситуация не соответствует действительности.

Инспекторы ПДН побеседовали с девочкой и ее матерью. Они предупредили их о недопустимости распространения недостоверной информации и последствиях таких действий.

