В Кузбассе осудят мужчину, который избил свою жену. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинске-Кузнецком завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

В январе в полицию поступило сообщение из больницы о 44-летней женщине с тяжелыми травмами. Пострадавшая рассказала, что травмы ей нанес муж. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

По версии следствия, между супругами произошел конфликт. Женщина использовала нецензурные выражения, что оскорбило мужа. В ответ он избил ее руками и ногами в грудь и лицо. Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в России начали выпускать антибактериальную упаковку по технологиям ученых из Кузбасса, а еще в конце недели в Кузбассе ожидается переменчивая погода.