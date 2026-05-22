В Кузбассе полицейские нашли школьников, которые бросали камни в детский сад. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полицейские, отслеживая информацию в СМИ, наткнулись на сообщение в соцсетях. Там говорилось, что в Междуреченске трое школьников устроили беспорядок на территории детского сада. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Полиция проверила сообщение и выяснила, что нарушители - ученики второго класса местной школы. Дети проникли на территорию детсада, который был закрыт на капремонт. Они начали бросать камни и ветки во входную дверь здания, а также разбрасывали мусор. Охранник, услышав шум, сделал им замечание, школьники убежали.

Инспекторы ПДН провели беседу с детьми о недопустимости таких действий. Их родителей предупредили об ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

