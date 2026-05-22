Экспорт овса из Кузбасса в Китай вырос в 13 раз

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выдали 62 фитосанитарных сертификата на овес, выращенный в Чебулинском округе. Зерно предназначено для отправки в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В железнодорожных контейнерах везут 1,6 тысячи тонн овса. Партии соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям Китая, что подтвердили лабораторные исследования Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С начала года в Китай экспортировали 10,7 тысячи тонн овса - в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года (800 тонн).

